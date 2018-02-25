BMW anlaşmayı imzaladı, elektrikli Mini geliyor

BMW çatısı altında bulunan ve sevimli tasarımlarıyla özellikle genç sürücülerin hayallerini süsleyen Mini, elektrikli motor seçeneğiyle hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

ÜRETİM OXFORD'DA

Birçok üretici gibi, elektrikli otomobiller için Çin'e yatırım yapmayı tercih eden BMW, elektrikli Mini için Çinli Great Wall ile anlaşmaya vardı. Aracın AR-GE ve montaj aşamalarını Çin'de yürütecek olan BMW, 2019'dan itibaren üretimi Oxford'daki merkez tesiste yapacak.

DETAY VERİLMEDİ

Elektrikli Mini'nin özelliklerine dair herhangi bir detay paylaşmayan BMW, üretime başladıktan sonra merak edilen tüm soruları yanıtlayacak. Otomobil kulislerinde konuşulanlara göre ise elektrikli Mini'nin en önemli özelliği, tam kapasite şarj ile oldukça uzun bir mesafeyi kat edebilecek olması.