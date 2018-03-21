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BMW ofislerine polis baskını

Almanya Münih Savcılığı, dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle BMW AG'nin genel merkezinde ve Avusturya'daki bir fabrikasında polisler eşliğinde arama yapıldığını bildirdi.

AA | 21.03.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Alman savcıları ve polisleri, dizel araç emisyonlarının manipüle edilmesiyle ilgili bir soruşturma ile bağlantılı olarak, otomobil üreticisi BMW AG’nin Münih ve Avusturya’daki ofislerinde arama yaptı.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle şirketin Almanya ve Avusturya ofislerinde arama yapıldığı ifade edildi.

BMW ofislerine polis baskını

DİZEL ARAÇLARDA HİLELİ YAZILIM

Söz konusu aramanın yaklaşık 100 polis ve savcı eşliğinde yapıldığı aktarılan açıklamada, “Münih Savcılığı, yaklaşık 11 bin 400 araçta hileli yazılım şüphesiyle 27 Şubat 2018 tarihinde kimliği belirsiz kişilere bir ön soruşturma başlattı ve bugün BMW şirket merkezinde ve Avusturya'daki ofislerinde arama yapıldı.” ifadesine yer verildi.

Alman basınına açıklamada bulunan bir şirket sözcüsü ise şirketin Münih’teki Araştırma ve Yenilik Merkezi ile Avusturya'nın Steyr kentindeki dizel motor fabrikasındaki odaların arandığını söyledi.

BMW ofislerine polis baskını

ALMAN MARKALARI SIKINTIDA

Öte yandan, Almanya'nın önemli otomobil markaları, son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce de Daimler AG’de dizel manipülasyonu şüphesiyle arama yapılmış, bir çok Alman otomobil üreticisi de aynı nedenlerle binlerce otomobilini geri çağırmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen de polisin arama yaptığını doğrulamıştı.

BMW ofislerine polis baskını

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