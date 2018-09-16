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BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

BNP Paribas'ın Başkanı Lemierre, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı" dedi. Lemierre, "Türkiye ekonomisi mükemmel" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 09:53..
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BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

Singapur Zirvesi'nde CNBC televizyonuna Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı değerlendiren Fransız bankacılık grubu BNP Paribas'ın Başkanı Jean Lemierre, "Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı." ifadesini kullandı.

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel ViDEO

"TÜRKİYE'DEN ÇIKMAYACAĞIZ"

Lemierre, bankanın Türkiye'den çıkmayı değerlendirip değerlendirmediği yönündeki soruya ise, "Hayır, neden? Türkiye mükemmel bir ülke. Türkiye ekonomisi mükemmel. Çalışkanlar, ihracat yapıyorlar. Nasıl iş yapılması gerektiğini biliyorlar." şeklinde cevap verdi.

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

"DOĞRU TEDBİRLER ALINIYOR"

Türkiye'nin son dönemde bazı zorluklarla karşılaştığını anlatan Lemierre, "Eminim ki bu zorluklarla nasıl mücadele edileceğini biliyorlar. Türkiye'nin tepki vermesi gerekiyor ve o tepkiyi verdi. Para biriminin giderek daha fazla zayıfladığı bir zamanda doğru tedbirleri aldıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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