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Bob Marley’nin hayatı film oluyor

Efsane müzisyen Bob Marley’nin hayatı Paramount Pictures ve Ziggy Marley ortaklığıyla beyazperdeye aktarılıyor.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 10:11..
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Bob Marley’nin en büyük oğlu Ziggy Marley, babasının hayatını anlatacak bir film için çalışmalara başladı. Bob Marley’yi merkeze alan film, izleyicilere ünlü müzisyenin müzik ve özel yaşamından kesitler sunacak.

FİLMİN OYUNCU  KADROSU BELİRSİZ

Geçtiğimiz yıllarda Marley isimli belgeselle hayatının bir kısmı beyazperdeye taşınan efsanenin hayatını kapsamlı bir şekilde konu edecek yeni uzun metraj filmin oyuncu kadrosu halen belirsizliğini koruyor.

Babası gibi müzisyen olan Ziggy Marley, yapımcılığını üstlendiği ve geçtiğimiz yedi yıl içerisinde yayınlanmış üç belgesel ve bir konser filmiyle babasının mirasını yeni nesillere ulaştırmayı amaç ediniyor. Paramount Pictures’la güçlerini birleştiren Ziggy Marley’nin söz konusu filmin senarist ekibinde de yer alacağı tahmin ediliyor.

Bob Marley’nin hayatı film oluyor

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