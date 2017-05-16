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Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

Zonguldak'ta evde eğitim alan böbrek hastası 16 yaşındaki Mine Kalafat'ın doğum günü kutlandı.

16.05.2017 - 10:35
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Tek böbrekle dünyaya gelen Mine Kalafat, 7 yıl önce 9 yaşındayken yüzde 70'le çalışan diğer böbreği de tamamen işlevini yitirince diyalize girmeye başladı.

EĞİTİMİNİ EVDE ALIYOR

Hem hastalığı, hem de orta derece zeka geriliği bulunduğu için okula başlasa da devam edemeyen Mine Kalafat, 6 yıldır evde eğitim alıyor.

Öğretmeni Birsen Demirbağ'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce annesinin böbreği nakledilen ve şimdi diyalize girmekten kurtulan Mine, evde eğitim almaya devam ediyor.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Zonguldak Emekçi Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, enfeksiyon riski nedeniyle çok az dışarı çıkabilen ve tüm vaktini evde geçiren Mine'yi 16'ncı yaş gününde yalnız bırakmadı. Mine'den habersiz evine giden dernek üyeleri, kapıda yanlarında getirdikleri doğum günü pastasının mumlarını yakarak zile bastı.

Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

Kapıyı açan Mine, karşısında 'İyi ki doğdun Mine' diyen kadınları görünce şaşırdı. Ardından gülümseyen Mine, pastanın üzerindeki mumları üfledi. İlk defa bu şekilde bir sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşan Mine, dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Yüksel Yayla, anne Hatice Kalafat'a da Anneler Günü nedeniyle elektrikli çaydanlık hediye etti.

Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü


Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

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