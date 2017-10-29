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Böbrek nakli oldu, aşkını şiirle ilan etti

Antalya'da ağabeyinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan 21 yaşındaki İsmail Savcı, Adana'daki sevgilisine aşkını şiirle ilan etti.

29.10.2017 - 10:44
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Adana'da yaşayan İsmail Savcı, 5 yıl önce göz ve ayaklarında şişlikler oluşmasıyla gittiği hastanede, kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. O dönem Adana Havuzlu Bahçe Ortaokulu 8'inci sınıfa devam eden Savcı, haftanın 3 günü 4 saat süren hemodiyaliz nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. 5 yılın sonunda hemodiyaliz tedavisinin yetersiz kalması üzerine İsmail Savcı'nın böbrek nakli olması gerektiği söylendi.

Böbrek nakli oldu, aşkını şiirle ilan etti

AĞABEYİ BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Ağabeyi 33 yaşındaki Ekrem Savcı, kardeşinin ihtiyacı olan böbreği kendisinin verebileceğini belirterek, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Uzmanı Nilgün Bilal ile görüştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Savcı kardeşlerin yapılan testlerinde nakil için engel olmadığı belirlendi.

Böbrek nakli oldu, aşkını şiirle ilan etti

Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından 15 gün önce nakil ameliyatı yaptı. Nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu, uygun bir iş bulabilirse çalışmak ve soyadını vermek istemediği 'Hülya' adlı kızla yuva kurmak istediğini söyleyen İsmail Savcı, şöyle dedi:
"Böbreğini verip beni hayata bağlayan ağabeyime teşekkür ediyorum. Buradan beni yalnız bırakmayan, böbrek hastalığımı bildiği halde beni seven, böyle kabullenen sevdiğim Hülya ile mutlu bir evlilik yapmak istiyorum. Adana'ya gittiğimde ailemle birlikte sevdiğim kızı istemeye gideceğiz."

SAĞLIĞINA KAVUŞTU, SIRA SEVDİĞİNDE

Sevdiği kızdan ayrı kaldığı sürede şiir yazarak ona seslendiğini, mesajlar gönderdiğini söyleyen Savcı, şöyle konuştu:
"Hülya için yazdığım şiirlerden birinin sözleri şöyle;
En güzel yönüsün sen ömrümün
Mutluluğu yalnız sensin gönlümün
Renk verdin dünyama
Umutsun yarınlarıma
Unutulmazsın sevdan işlemiş bağrıma
Mecnun sevmemiştir Leyla'yı benim sevdiğim gibi
Mecnun'un sevgisinden daha büyük bu sevgi
Anlatılmaz bu sevgi sevgilerin en güzeli
Hasretsin özlemsin herşeysin
Ey Sevgili Hülyam."

Böbrek nakli oldu, aşkını şiirle ilan etti

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