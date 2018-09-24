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Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Kaçak göçmenlerin içinde olduğu teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi kurtarıldı.

DHA | 24.09.2018 - 11:12..
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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.28'de, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığını öğrendi. Bodrum Arama-Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne ile arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

15 KAÇAK DENİZDE KURTARILDI

Çalışma sonucu 15 kaçak göçmen denizden kurtarılırken, jandarma ekipleri ise 1 kaçağı karada yakaladı. 3'ü kadın, 8'i erkek, 5'i çocuk olan 14'ü Suriye ve 2'si Somali uyruklu toplam 16 kaçağın tamamı kıyıya getirilerek, kimlik tespitleri yapıldı.

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı ViDEO

1 KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ayrıca 1 kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanların ifadelerine göre, batan teknede 17 kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine arama- kurtarma çalışmalarına son verildiği açıklandı.

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

ÖNCE ÇOCUKLARI BOTA ALDILAR

Kaçak göçmenlerin kurtarılma anları, Sahil Güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin, kaçaklar için seferber olduğu görüldü. İlk olarak çocukları bota alan ekipler, daha sonra tüm kaçak göçmenleri kıyıya getirdi. Kıyıda bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, kaçak göçmenleri sedyelere alıp, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında içinde çocukların olduğu göçmenler kurtarıldı

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