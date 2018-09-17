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Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı

Kurtarılan 16 göçmenden 8'i çocuk. 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 1 göçmen ise aranıyor.

AA | 17.09.2018 - 09:30..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu.

Bağla Koyu'ndan denize açılan Irak ve Suriye uyruklu 19 kişinin içinde olduğu bot bir süre sonra battı.

2 KADININ CESEDİNE ULAŞILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu boğulmak üzere olan 15 Irak, 1 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtarırken 2 kadının cesedine ulaşıldı.

Bodrum açıklarında 16 göçmen kurtarıldı

KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinden botta 19 kişinin olduğunu belirlenmesi üzerine kayıp bir kişinin bulunması için Sahil Güvenlik korveti, helikopter, 2 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2  ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulans botu ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin havadan ve deniz yüzeyinde arama çalışması sürüyor.

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