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Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

İzmir'in Dikili ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan lastik bottaki 78 kişi yakalanarak, göç idaresine teslim edildi.

DHA | 23.02.2018 - 19:42..
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı bugün saat 04.00'te, Dikili'nin Bademli önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağı belirledi.

SAHİL GÜVENLİK FARK ETTİ

Görevlendirilen sahil güvenlik botu, tespit edilen lastik botu durdurdu. Bottaki 32 Suriye, 3 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçağı yakaladı.

Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

İkinci operasyon ise Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince yapıldı. Saat 06.15'te bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı belirlendi.

Lastik botu durduran ekipler, 16'sı çocuk 4'ü kadın, Suriye uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı.Yakalanan Suriyeliler kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

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