Bodrum ve Dikili açıklarında 78 kaçak yakalandı

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Ağıtla dalga geçen sağlık çalışanları açığa alındı

Adıyaman'da taziye evinde ölen kişinin yakınlarının ağıtlarıyla dalga geçen ve bunu sosyal medyada paylaşan iki 112 Acil Sağlık görevlisi Bakanlık tarafından açığa alındı.