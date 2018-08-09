Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi

1 Ruhani'nin özel temsilcisi Vaizi, Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Başkan Erdoğan'a mesajını iletmek üzere Tahran'dan bugün yola çıktığı öğrenildi

2 Ölü dev mavi balina Japonya sahillerine vurdu Japonya'nın Kamakura şehri sahiline geçtiğimiz günlerde dev bir mavi balina vurdu. Uzmanlar balinanın ölüm nedenini araştırmak için sahile merkez kurdular.

3 'Büyük alalım seneye de giyer' diyemiyorsanız dikkat Çocuğunuzun ağzından salya geliyorsa, bulantısı ve kusması var ise bu ve buna benzer belirtilerin sebebi bağırsak paraziti. Uzmanlar sıkça rastlanan bu hastalıkla ilgili aileleri uyarıyor.

4 Yurt genelinde gerçekleşen trafik kazaları Sonu can kayıpları ile biten trafik kazalarının asıl sebebi dikkatsizlik olduğu öğrenildi.

5 Aşı yaptırmayan aileler için internet sitesi açıldı Sağlık Bakanlığı, çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aileler için bir açıklama yaparak konuyla ilgili tüm bilgilerin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

6 Nijeryalı öğrenciler Türkiye bursları için ter döküyor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen üniversite mülakatlarında 70 aday, Türkiye'de üniversite okuma fırsatı elde edecek.