Bodrum Bale Festivali'nde en iyiler sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivale sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ
16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, 'Bale Yıldızları Akşamı/Balenin En İyileri' gösterileriyle sahne aldı. Marius Petipa'nın koreografisini yaptığı, Mihail Sosnovschi'nin düzenlediği gösteriyi yaklaşık bin 500 kişi izledi.
ÜNLÜ BESTELER SAHNELENDİ
15 kişilik ekibin sahnelediği 2 perdeden oluşan gösteride, dünyaca ünlü 'Kuğu Gölü', 'Don Kişot', 'Carmina Burana', 'Giselle' balelerinden ve vals gösterilerinden örnekler sahnelendi.
İZLEYENLER BÜYÜK KEYİF ALDI
90 dakika süren gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. 16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Don Kişot' balesinin sahnelenmesiyle devam edecek.