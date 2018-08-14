Bodrum başka Gümüşlük başka

Aybüke SENGİR / [email protected]

Gümüşlük, hiç inkar etmeyelim büyük bir ihtimalle Bodrum’un en çabuk aşık olunan, en çok hayali kurulan yeri. Milas Bodrum Havalimanı’na 60 km, Bodrum’a 25 km, Turgutreis’e de 7 km uzaklıkta kalıyor. Bodrum merkezden en fazla bir saat içerisinde Gümüşlük’e varmış oluyorsunuz. Bulunduğunuz yerin minibüs duraklarından 15-20 dakikada bir Gümüşlük-Bodrum minibüs seferleri var ancak seferler gece 12’ye kadar. Bu konuda biraz esneklik yapılsa daha rahat edeceğiz, çünkü taksi fiyatları inanılmaz yüksek. Bu yüzden Bodrum’a geleceksiniz aracınız yoksa mutlaka bir araç kiralamalısınız, yoksa bütün paranız yola gidecek, dedi dersiniz.

"SİYAH GÜL BAHÇESİ HAYALİM"

Gümüşlük denilince akıllara şu sanatçıların Gümüşlük’e yerleşmesi klişesi de geliyor. Bodrum 60’lardan bu yana ressamların, yazarların, şairlerin, müzisyenlerin aranan ilhamı bulup yerleştikleri yer olduğuna göre, modern zamanlarımızda da Gümüşlük’ün bu misyonu devralması harikaydı bence. Bana da ilerideki hayalim sorulduğunda “Gümüşlük teyzesi olmak” istiyorum diyorum. Beyaz çitli bahçemde siyah güllerimi yetiştirmek gerçekten tek hayalim.

GÜLEÇ YÜZLÜ İNSANLAR

Gümüşlük’ün aşağı yukarı yarısı balıkçılıkla uğraşıyor; yarısı da portakal, mandalina, limon bahçeleri ve tarlalarıyla. Buranın bir kere büyüsüne kapılınca her zaman özletiyor kendini. Çok farklı bir aurası var Gümüşlük’ün. Sahilinde attığınız tur 15- 20 dakikaya geçmiyor, siz o süre zarfında tanımadığınız insanlarla bile selamlaşıp, güzel enerjilerini kendinize yüklemiş oluyorsunuz. Burada mutsuzluk, kavga, gürültü yok. En önemlisi de kendinizi yenileneyerek geri dönüyorsunuz.

TAVŞAN ADASI VE KRAL YOLU

Gümüşlük’ün tam ortasında yer alan bir Tavşan Adası var, burası Gümüşlük sahilini birbirinden ayırıyor. Kral Yolu adı verilen yol ise sahilden adaya ulaşımı sağlıyor. Paçalarınızı sıvıyorsunuz, dizinizin boyuna geçmeyen bu berrak suda tarihin içinden geçiyorsunuz. Adını, adada bir zamanlar yaşayan tavşanlardan alsa da, ada şu an restorasyonda olduğu için tavşanları başka bir adaya götürmüşler.

GÜMÜŞLÜKTE BALIK KEYFİ

Gümüşlük’ün keyfini asıl, güneş tam batarken çıkarabilirsiniz. En hareketleri saatlerini akşam yemeği saatlerinde yaşıyor. Sahil kenarını sıra sıra donatan restoranlar, denizi süsleyen ışıklar, gülümsemeler, hoş sohbetler, etrafta dolaşan kalamarlar ve balıklar… Ne diyeyim Gümüşlük’ün kokusunu aldığınızı düşünüyorum. Gümüşlük’ün gün batımında balık yemeden Bodrum’u gördüm demeyin.

NEREDE KALIRIM

Otelleri, kiralık villaları, daireleri ve pansiyonları derken pekçok alternatif var Gümüşlük’te. Sahil kenarında bulunan yerler daha yüksek fiyatlarda tabii. Özellikle yaz aylarında daha çok yükseliyor. Sahilden biraz tepede yer alan mekanlar hem daha uygun bütçeli bir tatil yapmanızı sağlayacak hem de bu güzel köyün iç kısımlarında doğayla iç içe kalacaksınız. Benim tavsiyem hem bütçenize uygun hem de denize sıfır Gümüşlük manzarasını izleyebileceğiniz Hera Apart.

Not: "Ne alabiliriz?" sorusuna gelince kabaktan yapılan ışıklandırma gereçleri ile buraya özgü küçük değirmenler oldukça revaçta.

MÜZİK DANS EĞLENCE

Gece Gümüşlük’te daha uzun vakit geçirmek isterseniz Jazz müzik, canlı performans, dj performansları gibi yine pekçok çeşit müzik türünde mekanlar var. Hepsi sahil boyunda dizili ve mekanların hepsini deneyimlemeniz 15 dakika gibi kısa bir sürenizi alıyor.

Gümüşlük anlatılmaz yaşanır ama, ben biraz anlatmaya çalıştım. Birlikte yaşlanır mıyız, teyzeliğimi görür müyüz bilmiyorum ama Gümüşlük’le ciddi düşünüyorum.