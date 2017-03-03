Bodrum katta bulunan uçak çekilişten çıkmış

İstanbul Avcılar’da bir binanın yıllardır kullanılmayan bodrumunda ne zaman ve nasıl bırakıldığı belirlenemeyen 2 kişilik hurda uçak bulunmuştu.

airkule.com sitesi yazarlarından Şeref Sezgin'in yazısıyla uçağın geçmişi gün yüzüne çıktı.

KURAYI SİBEL CAN ÇEKMİŞ

Sezgin yazısında paylaştığı gazete küpürü ile 2 kişilik uçağın 1989 yılında Tercüman Gazetesi'nin Sibel Can'ın çektiği bir çekiliş ile Sacide Yıldız adlı vatandaşa verildiğini hatırlattı.

UÇMAYI BU UÇAKLA ÖĞRENMİŞ

Daha sonra uçak Sacide Yıldız tarafından Şeref Sezgin'in de arkadaşı olan amatör havacı Birol Yağcı'ya satıldığını bildiren Sezgin; Yağcı'nın bu uçakla uçmayı öğrenirken çok kez de kaza yaptığını belirtti. Yağcı da, bir zaman sonra uçağı başka birine satmış...

SON SAHİBİ HÂLÂ BİLİNMİYOR

Son sahibinin gizemini hâlâ koruduğu uçak, Büyükçekmece Gölü'nde suların çekildiği bir bölüme bile düşmüş. Bu anılarla dolu uçak hâlen Avcılar'da bir apartmanın bodrum katına terk edilmiş durumda.

Bodrum katta hurda uçak bulundu haberi