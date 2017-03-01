Bodrum katta hurda uçak bulundu

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde boş bir binanın bodrum katını kiralamak için görmek isteyen vatandaşlar içeri girdiklerinde; 2 kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövdesi ve kanatlarıyla karşılaştılar.

GÖRMEDEN İNANMIYORLAR

Vatandaşların ardından bodrum katına inen Komşu Doğan Bağçi, "Yıllardır buradayım. Bu uçak parçalarının buraya girmesi imkansız. Kapı genişliği buna uygun değil. Bu uçak gövde ve kanatları buraya nasıl gelmiş, neden getirilmiş anlamak mümkün değil. Buna kimseyi de inandıramıyoruz." dedi.





SAHİBİ KAYIPLARDA...

Bodrum kat ve aynı binadaki işyeri sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.





NASIL GELDİĞİ MUAMMA

İki kişilik Kitfox tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motorunun ve ön tekerlerinin söküldüğü öğrenildi. Uçağın; parçaları birleştirilerek burada yapıldığı veya hurdaya ayrıldıktan sonra meraklısı tarafından alınarak binanın bodrum katına getirildiği tahmin ediliyor.



