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Bodrum katta yangın: 1 ölü

İstanbul Üsküdar’da bulunan 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de dumandan etkilendi.

İHA | 08.10.2018 - 08:48..
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Olay, saat 04.00 sıralarında Üsküdar İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Binanın bodrum katında oturan 79 yaşındaki Sabiha Haymeci’ye ait evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangından sonra binada kontrollerini yapan itfaiye ekipleri alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabiha Haymeci’yi hareketsiz halde buldu. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Haymeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Haymeci’nin cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı yangında Haymeci’nin kızı ve torunu da dumandan etkilendi. Olayla ilgilisoruşturma sürüyor.

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