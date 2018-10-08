Bodrum katta yangın: 1 ölü

1 Ağaca çarpan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde, ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

2 Suudi gazeteci öldürüldü iddiası Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak 15 kişi tarafından taşındı iddiası var.

3 ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı Suriye'de artan gerilim sürerken, başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere birçok ülke Suriye'de üs kurma yarışına girdi. Bölgede ABD'ye ait 23, İran'a 16 ve Rusya'ya ait 12 askeri üs bulunuyor.

4 Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek Kamuoyunda tartışmalara neden olan süresiz nafaka sistemiyle ilgili yeniden çalışma yapılacak, iki bakanlık masaya oturuyor.

5 Süper Lig'de 8 hafta sonunda oluşan puan durumu Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, 18 puanı bulunan son şampiyon Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor. Sezona büyük umutlarla giren Fenerbahçe ise 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

6 Kadıköy'de Volkan Demirel'e destek Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği kötü performans taraftarın da tepkisini çekiyor. Başakşehir maçında Reyes ve Frey ıslıklanırken, Volkan'a sevgi gösterileri vardı.