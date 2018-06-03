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Bodrum koylarına turist akını

Bodrum'a gelen Rus ve Ukraynalı turistler, kentteki koylara akın etti, cennet adalarda tatilin tadını çıkardı.

DHA | 03.06.2018 - 09:54..
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Rusya, Ukrayna, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden perşembe gününden itibaren Bodrum'a gelen yaklaşık 4 bin turist, cennet koylara akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da, turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

Bodrum koylarına turist akını

HAVA SICAK, SEÇENEK ÇOK

Bodrum'un dünyaca ünlü Tavşanburnu, Akyarlar, Meteor, Bitez, Adaboğazı koylarını gezen turistler, Orak ve Karaada'da ılıcaya girip tatilin tadını çıkardı. Bol bol güneşlenen turistler, denize girip yüzdü. Bazıları ise kendisini kumlara gömdü. Bazı turistler de cennet koylarda deniz yataklarının üzerinde uyudu.

Bodrum koylarına turist akını

"MAVİ TURLARA İLGİ BÜYÜK"

Teknelerle koylara ve adalara 35 yıldır turist taşıdığını belirten, evli ve 2 çocuk babası Veli Deliorman (55), "Bodrum'un cennet koyları her zaman özelliğini ve cazibesini korudu. Son 1-2 haftadır mavi yolculuğa büyük bir ilgi var. Limandan teknelerine turistleri alan kaptanlar, karadan ulaşımın olmadığı koyları ve adaları gezdiriyor. Sezon gittikçe hareketlenecek." dedi.

Bodrum koylarına turist akını

Bodrum koylarına turist akını

Bodrum koylarına turist akını

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