Bodrum merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

1 Anadolu'nun en özel lezzetleri Her yöresinin birbirinden ayrı bir tadı olan Anadolu'nun sofralarından sayfalarımıza taşınan yemekler kültürel mirasımızın son kalelerinden.

2 Hakkari'de 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Hakkari'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

3 Yılın ilham veren kadınları The Brand Age dergisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın İlham Veren Kadınları”nı seçti.

4 Sahte içkiden zehirlenen kişinin beyin ölümü gerçekleşti Ümraniye’de sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Özcan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti.

5 Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı.

6 Kadir Doğulu Dubai'de gözaltına alındı Ünlü oyuncu Kadir Doğulu gittiği Dubai'de 4 saat polis kontrolünde kaldı.