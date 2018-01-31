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Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor

Muğla'nın tatil beldesi Bodrum’da bugün termometreler 24 dereceyi gösterdi. Havanın sıcaklığını fırsat bilenler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İHA | 31.01.2018 - 13:43..
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Olumsuz hava koşullarının hakim olduğu haftayı geride bırakan Bodrum’da bugün yazdan kalma bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarındaki kafelere akın etti.

Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor

DENİZE GİRİP GÜNEŞLENDİLER

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Bodrum'da, kimi Bodrumlular sahillerde balık avlarken kimileri de denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Denize giren vatandaşlar deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğunu belirterek havanın çok güzel olduğunu kış ortasında yaz yaşadıklarını söylediler.

Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor

Kumbahçe Sahili’nde güneşin tadını çıkaran Leyla Selçuk, 2 yıl önce İstanbul’dan Bodrum’a taşındığını belirterek “Bodrum çok güzel. Güneşlenmek kadar güzel bir şey de yok. Bir çok şehir kışı yaşarken biz burada yazı yaşıyoruz.” diye konuştu.

Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor

Kumbahçe Sahili’nde balık tutan bir vatandaş ise, “Güzel havayı balık tutarak değerlendiriyorum. Bugün balık tutamadım ama geçtiğimiz hafta ve 2 gün önce yarımşar kilo ağırlığında çipura tutmuştum. Ben Londralı’yım, 2 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Buranın kışlarını çok seviyorum, çok rahatlatıcı.” dedi.

Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor



Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor



Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor



Bodrum Ocak ayında yazı yaşıyor

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