Bodrum'a yaz, Bitlis'te kış yaşanıyor

BODRUM 27 DERECE

Bodrum ilçesinde perşembe gününden itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü.

İsrail, Suudi Arabistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Belçika'dan gelen turistlerle, yerli turistler sıcak havanın etkisi ile Bodrum çarşı merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu.

11 BİN TURİST GELDİ

Bodrum'a son bir hafta içerisinde kara, deniz ve hava yolu ile yaklaşık 11 bin turist geldiği belirtildi.

Çarşı esnafının yüzü gülmeye başladığını ifade eden Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Zararın neresinden dönersek kardır, asla umudumuzu yitirmedik. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Bodrumlu turizmciler olarak el ele verdik bu krizi de atlatacağız. Bodrum'un eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Ege ve güney sahillerinde deniz sezonu kiminde açılmış kimindeyse hazırlık halindeyken, Bitlis'te karla mücadele çalışması yapılıyor.





BİTLİS'TE EN YÜKSEK SICAKLIK 8 DERECE

İl Özel İdaresi ekipleri, Bitlis kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda kepçe, rotatif ve greyder yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.





Meteorolojinin verdiği bilgilere göre sıcaklığın en yüksek 8 derece olduğu bölgede çalışmalar sırasında iş makinalarının içinde kaybolduğu boyu 6 metreyi aşan kar tünelleri oluştu.

KARLA MÜCADELEYE AYRI ÖDENEK GÖNDERİLMELİ

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, bölgenin en fazla kar alan yerleşim birimi olduğunu da belirterek, "Bitlis'in coğrafik yapısı ve kar yüküne rağmen karla mücadeleye gelen ekstra bir ödenek bulunmamaktadır. Gelen para yatırım amaçlı olup, karla mücadelede sarf etmekteyiz.

FOTOĞRAF: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu (Solda)

Yetkililerden istirhamımız bunu göz önünde bulundurarak, diğer illerin icmalleri çıkarıldığında karla mücadele farkının icmallere yansıtılıp ayrı bir ödenek şeklinde ilimize gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.