taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.788
USD
3,6930
EURO
3,9253
ALTIN
152,77
PETR
55,6100

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen İsrailli, Fransız, Belçikalı ve Hollandalı bir grup turist, teknelerle mavi yolculuğa çıktı.

14.04.2017 - 13:00
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a son 2 haftada gelen yaklaşık 5 bin turist, esnafa ve turizmcilere rahat nefes aldırdı.

Bu sabah ise Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas İskelesi'ne gelen yaklaşık 200 turist, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

'Black Angel' isimli 30 metrelik korsan görünümlü tekneyle mavi yolculuğa çıkan ve aralarında İsrailli, Fransız, Belçika ve Hollandalı turistlerin bulunduğu 150 kişilik grup; Kara Ada, Tavşan Burnu, Haremtan Koyu ve Adaboğazı'nı gezdi.

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Denize giren tatilciler, su sporları yaptı. Tekne üzerinde düzenlenen pop müzik şarkıları eşliğinde çılgınca, köpük partisine katılan turistler eğlendi, dans etti.

"AVRUPA'DA TERÖR VAR DİYORLAR AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Fransa'dan üçüncü kez Bodrum'a tatile gelen Marienne Humbold (52), "Türkiye'nin birçok yerinde tatil yaptım, Bodrum'u da çok seviyorum. Avrupa'da ne yazık ki 'ülkede tehlike var' diyorlar ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hem havalimanında hem de Bodrum'da çok rahat geldik. Türkiye tatil için tercih ettiğim ülkelerin başında gelmeye devam edecek." dedi.

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

İsrail'den kente tatile gelen Filistin asıllı elektrik mühendisi 40 yaşındaki Hamudullah Zwanvari ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sık sık izliyorum. O'nun Türkiye'ye yaptığı davet konuşmaları üzerine ailemle birlikte Bodrum'a tatile geldim. Daha önce de Antalya'da tatil yapmıştım. Burada çok mutluyuz, kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

119
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

371
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

223
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

26
Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

Kılıçdaroğlu'na verilen cephe selamı ne anlama geliyor

325
Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

Nijerya'da bir apartman dairesinde 43 milyon dolar

20
Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Süleyman Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM