Bodrum'a gelen yabancı turistlerin mavi yolculuk keyfi

Bodrum'a son 2 haftada gelen yaklaşık 5 bin turist, esnafa ve turizmcilere rahat nefes aldırdı.

Bu sabah ise Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas İskelesi'ne gelen yaklaşık 200 turist, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

'Black Angel' isimli 30 metrelik korsan görünümlü tekneyle mavi yolculuğa çıkan ve aralarında İsrailli, Fransız, Belçika ve Hollandalı turistlerin bulunduğu 150 kişilik grup; Kara Ada, Tavşan Burnu, Haremtan Koyu ve Adaboğazı'nı gezdi.

Denize giren tatilciler, su sporları yaptı. Tekne üzerinde düzenlenen pop müzik şarkıları eşliğinde çılgınca, köpük partisine katılan turistler eğlendi, dans etti.

"AVRUPA'DA TERÖR VAR DİYORLAR AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HİÇBİR ŞEY YOK"

Fransa'dan üçüncü kez Bodrum'a tatile gelen Marienne Humbold (52), "Türkiye'nin birçok yerinde tatil yaptım, Bodrum'u da çok seviyorum. Avrupa'da ne yazık ki 'ülkede tehlike var' diyorlar ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hem havalimanında hem de Bodrum'da çok rahat geldik. Türkiye tatil için tercih ettiğim ülkelerin başında gelmeye devam edecek." dedi.

"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

İsrail'den kente tatile gelen Filistin asıllı elektrik mühendisi 40 yaşındaki Hamudullah Zwanvari ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sık sık izliyorum. O'nun Türkiye'ye yaptığı davet konuşmaları üzerine ailemle birlikte Bodrum'a tatile geldim. Daha önce de Antalya'da tatil yapmıştım. Burada çok mutluyuz, kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.





















