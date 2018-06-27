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Bodrum'a mega yatlar demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, vatandaşlardan ilgi gördü.

AA | 27.06.2018 - 18:36..
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Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı "Idynasty" isimli yat, yaklaşık 10 gündür Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli bulunuyor. Büyüklüğüyle dikkati çeken yatın içerisinde 30'a yakın kabin bulunuyor.

Bodrum'a mega yatlar demirledi

Bodrum'a mega yatlar demirledi

TURİSTLER HAYRAN KALDI

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e bir hafta önce gelen Queen Miri isimli mega yat 175 bin litre yakıt aldı. Yatı, ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi, fotoğraf çektirdi.

Bodrum'a mega yatlar demirledi

Bodrum'a mega yatlar demirledi

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