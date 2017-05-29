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Bodrum'da 1400 Euro hesap ödedi, 200 Euro bahşiş bıraktı

Bodrum'a gelen ünlü futbol patronu, harcamaları ve bahşişiyle mekan sahiplerinin yüzünü güldürdü.

29.05.2017 - 12:35
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Tottenham Hotspur’un Daniel Levy ile birlikte eş başkanlığını yapan, İngiltere’nin en zengin 5’inci kişisi olan milyarder 77 yaşındaki Joe Lewis, kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte dün öğleden sonra özel jetle Milas- Bodrum Havalimanı’na geldi.

Bodrum'da 1400 Euro hesap ödedi, 200 Euro bahşiş bıraktı

Havalimanından VIP araçlarla Milas’ın Güllük Mahallesi’ndeki marinada kendisini bekleyen küçük motor yata binen Lewis ailesi, Güllük Körfezinde sahilden bir mil açıkta demirleyen 100 metre uzunluğundaki 150 milyon dolar değerindeki, süper lüks yat ’Aviva’ya geçti.

Bodrum'da 1400 Euro hesap ödedi, 200 Euro bahşiş bıraktı

3 yüzme havuzu, 25 personeli, sinema ve kütüphane salonu, su sporları araçları ile 4 servis botu bulunan yat ise kentte ilgi odağı oldu.

200 EURO BAHŞİŞ BIRAKTI

15 ülkede 200’den fazla şirketi bulunan Tavistock Group’un ana yatırımcısı olan ve Bahamalar’da yaşayan Lewis’in, marinada yetkililerle bir süre sohbet ettiği görüldü. Lewis’in binmesinin ardından Güllük Körfezinden ayrılan yat, Yalıkavak Küdür Koyu’na demirledi.

Bodrum'da 1400 Euro hesap ödedi, 200 Euro bahşiş bıraktı

Yattan akşam saatlerinde yakınları ile birlikte ayrılan Lewis, bir balık restorana çıkarak yemek yedi. Sekiz kişilik yemeğe 1400 Euro ödeyen Lewis’in ayrılırken 200 Euro da bahşiş bıraktığı ifade edildi.

Spor kulübünün ünlü patronunun ailesi ile birlikte Bodrum’dan sonra iki haftalık tatilini Yunanistan’ın Leros ve Mikanos adalarında sürdüreceği belirtildi.

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