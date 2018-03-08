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Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temel kazısı yapılan bir inşaatta Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu.

DHA | 08.03.2018 - 07:54..
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Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'ndeki bir inşaatta temel kazısı yapılırken, kaya mezarları bulundu. İşçiler ve inşaat yetkilileri tarafından durum, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

3 KAYA MEZARI TESPİT EDİLDİ

İnşaata gelen müze müdürlüğünde görevli 2 arkeolog, mezarlarla ilgili kurtarma kazısı çalışması başlattı. Müze Müdürü Tayfun Selçuk da inşaat alanında inceleme yaptı.

İncelemede, 3 kaya mezarı tespit edildi. Helenistik ya da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarlarıyla ilgili kesin verilerin kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile tespit edilebileceği öğrenildi.

Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

İSKELET VE DEĞERLİ EŞYA BULUNMADI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekiplerinin de katıldığı kazı çalışmalarında; iskelet, değerli eşya gibi herhangi bir buluntuya rastlanmadığı öğrenildi. Müze yetkilileri tarafından inşaatın durdurulduğu öğrenilirken, kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun anıtlar kuruluna gönderileceği ve kurulun kararı doğrultusunda çalışmalara yön verileceği öğrenildi.

Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

Bodrum'da 2 bin yıllık kaya mezarları bulundu

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