Bodrum'da 20 bin TL buldu polise gitti

Erkan Fetvacı, Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki bir bankadan çektiği paraları zarfın içine koyarken 20 bin TL'sini yere düşürdü. Paraları bulan Özgüleşçi ise polise gitti.

PARALARI GÖRDÜ POLİSİ ARADI

Durumun farkına varmayan Fetvacı arabasına binerek uzaklaştı. Bu sırada başka bir bankaya işlem yaptırmak için gelen Cengiz Özgüleşçi, yerde 100 TL'lik banknotlardan oluşan 20 bin TL'yi buldu. Durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren Özgüleşçi, paranın sahibine teslim edilmesini istedi.

Olaydan bir süre sonra Erkan Fetvacı zarfın delik olduğunu ve paranın bir kısmının eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Özgüleşçi bulduğu paranın seri numaralarını bankadan teyit ettirdikten sonra parayı Fetvacı'ya teslim etti.

ÖZGÜLEŞÇİ: "NORMAL BİR HAREKET"

Fetvacı, "Cengiz Özgüleşçi'ye duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz Özgüleşçi ise, "Her insanın yapabileceği normal bir hareket olarak parayı sahibine teslim ettim. İnsanların birbirlerine samimiyetle yaklaşırsa daha çok kenetleneceğimizi düşünüyorum" dedi.

Fetvacı ve Özgüleşçi işlemleri tamamladıktan sonra el sıkışarak emniyetten ayrıldı.