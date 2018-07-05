Bodrum'da 3 günlük Hint düğünü

Hindistan'ın en zengin ailelerinden oldan Anıl ve Micharu Gupta'nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal'ın kızları Harshita Agarwal, düğünlerini yapmak için Bodrum'u tercih etti.

DÜĞÜN 3 GÜN SÜRECEK

İlçedeki lüks bir otelde organize edilen ve dün başlayan masalsı düğün, 3 gün sürecek.

250 KİŞİLİK MİSAFİRE 300 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Farklı etkinlikler ve sanatçılarla renklenen düğün için davetliler, özel olarak kiralanan uçak ile Hindistan'ın Bombay kentinden direkt uçuşla ilçeye geldi. Masal tadında gerçekleşen düğün, Hint basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Düğün için Hindistan'dan 250 kişilik misafir grubuna, yaklaşık 300 kişiden oluşan özel ekip hizmet veriyor.