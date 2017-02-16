Bodrum'da 3 kişi FETÖ'den tutuklandı

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilen Bodrum Jandarma Komutanlığında görevli astsubay E.K. (24), Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen E.K, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İKİ KİŞİ DAHA..

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine yönelik yürütülen bir başka soruşturmada ise bir ilkokulda öğretmen olarak görev yaparken açığa alınan L.P. (28) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memurken açığa alınan Z.E. (48) hakkında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. L.P. ve Z.E. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sistemde kayıtlı telefonları L.P'nin kardeşi M.B.O. (21) ile Z.E'nin oğlu A.E'nin (21) kullandığının ifadelerde geçmesi üzerine bu iki kişi de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.E. ve M.B.O. tutuklandı, L.P. ve Z.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BODRUM ABLASI ARANIYOR

Öte yandan, 15 Temmuz gecesi ilçedeki camilerde okunan selaları susturmaya çalıştıkları belirtilen H.O, S.K. ve K.I. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası açılmak üzere fezleke yazıldığı, ayrıca örgütün "Bodrum ablası" olduğu değerlendirilen bir kadın hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.