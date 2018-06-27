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Bodrum'da 34 hektar yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.

AA | 27.06.2018 - 19:43..
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İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bodrum'da 34 hektar yandı

Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'da 34 hektar yandı

Bodrum'da 34 hektar yandı

Bodrum'da 34 hektar yandı

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