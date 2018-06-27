Bodrum'da 34 hektar yandı

Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 3 yaralı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın Rusya mecarası kısa sürdü. Panzerler Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu turnuvaya veda etti.

2018 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında İsveç, grupta ilk 2 maçını kazanan Meksika'yı 3-0 yendi ve lider olarak gruptan çıktı. Almanya'nın saf dışı kaldığı grupta Meksika 2. olarak turladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak." dedi.

1 Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi elektrik direğine bağlanmış ve başından vurulmuş halde, bir kişi ise bahçesindeki mutfakta asılı halde ölü bulundu.

2 Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kaos teklifini reddettiği için 'kötü adam' ilan ediliyor.

3 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek sözler sarf eden Sefer Aycan'ın görevine, Devlet Bahçeli tarafından son verildi.

4 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

5 İnce, eski CHP'lilerle buluştu Siyasi geleceğini planlayan Muharrem İnce, Murat Karayalçın ile Altan Öymen'den fikir aldı.

6 Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak Muharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.