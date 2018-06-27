Bodrum'da 34 hektar yandı

İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.