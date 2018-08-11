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Bodrum'da 4 kişilik yemek hesabı 4 bin lira

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yemek yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesap ödedi.

İHA | 11.08.2018 - 18:54..
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Sosyetenin gözde mekanı Türkbükü’nde geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın 80 liradan satılması tartışmalara neden olmuştu. Bu yıl da Türkbükü’nde bulunan bir restoran menüsündeki yüksek fiyatları ile yine gündeme geldi.

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki bir mekana arkadaşları ile giden tatilci yemek sonunda 4 bin 329 TL hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan gencin gönderisi kısa sürede binlerce yorum aldı.

4 ÇAY 72 LİRA

Fatura ayrıntısında bir porsiyon bifteğe 195 lira, kolaya 28, 4 kişilik 250 ml. limonataya 19, bir 4 bardak çaya ise 72 liraya ödendiği görüldü. 24 adet midye dolma için 400 lira ödeyen müşteri, 1 adet söğüş salatalığa 28 lira, 1 adet havuca ise 35 lira ödedi.

Bodrum'da 4 kişilik yemek hesabı 4 bin lira

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