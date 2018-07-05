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Bodrum'da 4 köpek zehirlenerek öldürüldü

Bodrum'da zehirli yiyecek verilerek öldürüldükleri tespit edilen 4 köpek, çöp konteynerinde bulundu.

İHA | 05.07.2018 - 22:56..
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Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi Manolya Sokak’ta yaşayan bir kadın tarafından bakımı üstlenilen 4 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirli yiyecek verilerek öldürüldü.

Bodrum'da 4 köpek zehirlenerek öldürüldü

KÖPEKLERİNİ KONTEYNERİNDE GÖRDÜ

Sabah kalktıklarında çöp atmaya giden kadın köpekleri ölü olarak gördüğünde büyük şok yaşadı. Ölen köpeklerin çöp konteynerine atılı halde bulunması ise yürekleri parçaladı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan mahalle sakini Yaşar Dağlı, "Köpekleri belediyeye şikayet etmişlerdi. Benim bildiğim zehirlenen bu köpeklere mahallede yaşayan ve ‘Almancı Kadın’ diye bilinen birisi bakıyordu. Bu sabah hayvanlara karşı işlenen bu cinayetlerle karşılaşınca büyük bir şok yaşadım. Köpeklerden bir tanesi huysuzdu, arada rahatsızlık veriyordu. Fakat bundan dolayı bu hayvanların öldürülmesi mi gerekiyordu?." dedi.

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