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Bodrum'da 5 milyon dolarlık düğün

Bodrum'a 3 uçak ve 15 jetle gelen Hintli iş adamı, 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için 5 milyon dolar harcadı.

İHA | 09.05.2018 - 21:26..
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Hindistan’ın önemli iş adamlarından Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek.

İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

Bodrum'da 5 milyon dolarlık düğün


KINA İÇİN ADA KAPATTILAR

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için  Bodrum’da özel bir ada kapattılar.

İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteylle başlayan düğünün 2’inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteylle sürecek. Düğünün 3’üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4’üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

Bodrum'da 5 milyon dolarlık Hint düğünü VİDEO


Bodrum'da 5 milyon dolarlık düğün


BAVULLAR NAKLİYE ARAÇLARIYLA TAŞINDI

3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum’a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi.

Bodrum'da 5 milyon dolarlık düğün

Bodrum'da 5 milyon dolarlık düğün

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