Bodrum'da 50 kişi taşıyan gezi teknesi karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde 50 civarında yerli ve yabancı turist bulunan günlük gezi teknesi Gümbet açıklarında kayalıklara çarptı.

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ABD’de Trump protestosu

ABD Başkanı Trump, vergi beyanı ve Rusya ile olan ilişkileri konusunda gerçekleri söylemediği gerekçesiyle protesto edildi.