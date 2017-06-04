taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Bodrum'da 50 kişi taşıyan gezi teknesi karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde 50 civarında yerli ve yabancı turist bulunan günlük gezi teknesi Gümbet açıklarında kayalıklara çarptı.

04.06.2017 - 04:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan turistleri eğlence merkezine götüren tekne, Gümbet açıklarındaki Haremtan Koyunda kayalıklara çarparak karaya oturdu.

Hareket edemeyen ve batma tehlikesi bulunan teknedeki 50'ye yakın turistin kurtarılması için Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istenildi.

Bodrum'da 50 kişi taşıyan gezi teknesi karaya oturdu

Olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra teknedeki yolcuları başka bir tekneye aktardı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla bulundukları tekneden kurtarılan yolcular, Gümbet sahiline getirilerek, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Şişli'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Van'da bir ayda 33 terörist öldürüldü
Mayıs ayında PKK'lı 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.
Muş'ta terör operasyonu: 5 korucu yaralı
terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf
Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 6'sının, 31 Mayıs'ta birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da terör alarmı: 3 ayrı saldırı

Londra'da terör alarmı: 3 ayrı saldırı

219
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

46
Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

25
Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

97
Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

28
Bursa'da kahvehanelere kumar baskını

Bursa'da kahvehanelere kumar baskını

3
Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM