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Bodrum'da 51 göçmen yakalandı

Bodrum'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıkları belirlenen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

05.11.2017 - 19:50
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Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı göçle mücadelesi kapsamında otellerde devam eden araştırmalarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere Bodrum'a geldikleri ve hazırlık yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu 51 kişi tespit edildi.

Bodrum'da 51 göçmen yakalandı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, farklı illerde geçici ikametgah belgesiyle yaşadıkları öğrenildi.

Bodrum'da 51 göçmen yakalandı

YAKALANDIKLARI İÇİN MUTLULAR

Bodrum Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken kameralara gülümsemeleri dikkat çekti.

Bodrum'da 51 göçmen yakalandı

Bodrum'da 51 göçmen yakalandı

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