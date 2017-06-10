Bodrum'da açıklarında tekne battı

Bitez Mahallesi açıklarında demirli bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki "Okyanus" isimli tirhandil su aldı.

ARIZA NEDENİYLE SU ALDI

Sintine pompasındaki arıza nedeniyle su aldığı belirlenen teknenin tamamı sulara gömüldü. Tekne, çevredeki yerli ve yabancı uyruklu tatilcilerin de dikkatini çekti.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE

Değeri yaklaşık 100 bin lira olduğu ifade edilen teknenin bulunduğu yerden kurtarılması için Bitez Liman Müdürlüğü yetkililerinin de destekleriyle kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.