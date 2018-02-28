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Bodrum'da arabanın bagajından servet çalındı

Bodrum'da gayrimenkul alımı yapmak için Tapu Müdürlüğüne gelen Murat Özboyacı’nın otomobilinden 565 bin TL'si çalındı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA | 28.02.2018 - 20:35..
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İzmir’den Bodrum’a gayrimenkul almak için gelen Murat Özboyacı, birkaç arkadaşı ile birlikte Bodrum Tapu Müdürlüğüne geldi. Otomobili müdürlüğün yan sokağına park eden Özboyacı, arkadaşları ile birlikte satıcıyı bekledi.

565 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Satıcının gelmemesi üzerine bir süre sonra gayrimenkulu almaktan vazgeçen Özboyacı ve arkadaşları, park ettikleri otomobilin yanına geldi. Özboyacı aracın arka bagajında duran 565 bin TL parayı kontrol etmek için bagajı açtığında ise gözlerine inanamadı.

Bodrum'da arabanın bagajından servet çalındı

HIRSIZ ARANIYOR

Parayı yerinde bulamayan Özboyacı ve yanındakiler durumu hemen polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum'da arabanın bagajından servet çalındı

Bodrum'da arabanın bagajından servet çalındı

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