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Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bitez mahallesinde denize açılan Ali Çakır isimli amatör balıkçının önceki gün ağına camgöz balığı takıldı.

11.02.2017 - 16:07
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Adaboğazı mevkisinde denize ağ atan Çakır ağına büyük bir balık takıldığını fark edince ağı çekmeye başladı.

3.5 METRE BOYUNDA

Güçlükle ağı çeken Çakır, dev bir köpek balığı ile karşılaştı. Ağa takılan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığının 250 kilo olduğu belirtildi.

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bodrum’da daha önceleri de ufak boylu camgöz cinsi köpek balığı yakalanırken, son yakalanan balığın ise uzun zamandan bu yana Bodrum’da yakalanan en büyük camgöz olduğu tahmin ediliyor.

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Türkiye kara sularında camgöz cinsi köpek balıklarının 13 türü yaşadığı bilinirken, Bodrum’da yakalanan dev camgözün ise beslenmek için bölgeye geldiği tahmin ediliyor.

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bodrum’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

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