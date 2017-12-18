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Bodrum'da bir sokak köpeği daha av tüfeğiyle yaralandı

Bodrum'da sokak köpeği, av tüfeğiyle ateş edilerek yaralandı. Kalçasında saçmalar bulunan köpek tedaviye alındı.

DHA | 18.12.2017 - 19:52..
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Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, bir sokak köpeği, bu sabah, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kalçasından av tüfeğiyle vurulmuş halde yaralı bulundu.

KALÇASINDA SAÇMALAR VAR

Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri ve hayvanseverler, acı içindeki hayvanı, tedavisi için Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevi'ne götürdü. Köpeğin kalçasındaki saçmalar çıkartılarak, gerekli tedavisine başlandı.

Bodrum'da bir sokak köpeği daha av tüfeğiyle yaralandı

BİTEZ'DEKİ SORUŞTURMA BİTMEDEN BİR VAHŞET HABERİ DAHA

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Daha Bitez'de yaşanan vahşetin soruşturması bitmeden bir vahşet haberi de Mumcular'dan geldi. Köpeklere rastgele ateş eden bu insanların bulunması için savcılığa yaptığımız müracaatlar kabul edilip, soruşturma başlatıldı. Bunu yapanları gören varsa lütfen resmi rakamlara bildirsin." dedi.

GEÇEN HAFTA İKİ KÖPEK SALDIRIYA UĞRADI

Bitez'de, 'Pamuk' adlı Akbaş cinsi sokak köpeği, geçen 15 Aralık'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım ilacı karıştırılmış kıymayla zehirlenerek öldürüldü.
Yine Bitez'in Yalı Caddesi'nde geçen 13 Aralık Çarşamba günü de 4 yaşındaki 'Dogo' cinsi 'Beyaz" isimli sokak köpeği av tüfeğiyle ateş edilerek, yaralandı.

Bodrum'da bir sokak köpeği daha av tüfeğiyle yaralandı

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