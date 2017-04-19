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Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum sahilinde başından 3 kurşunla vurularak öldürülmüş caretta caretta türü deniz kaplumbağası bulundu.

19.04.2017 - 13:45
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Bodrum'un Koyunbaba Koyu'nda bu sabah yürüyüşe çıkanlar, sahile vurmuş caretta caretta ölüsünü farkedip, durumu Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik'e bildirdi.

3 KURŞUNLA BAŞINDAN VURULDU

Bunun üzerine koya giden Çincik, 75 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının başından 3 kurşunla vurularak telef edildiğini belirleyip, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine bilgi verdi.

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

"HAKETTİKLERİ CEZAYI ALMALILAR"

Jandarma, nesli tükenmekte olan türler arasında olan caretta carettanın kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatırken, AKUT Bodrum ekibi de Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile irtibata geçti. Telef edilen deniz kaplumbağasının incelenmek üzere DEKAMER'e teslim edileceği bildirildi.
Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik, "Bu bir vahşet. Bunu yapanlar insan olamaz. Sorumlularının bir an önce bulunup, hakettikleri cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

Bodrum'da caretta caretta'ya 3 kurşun

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