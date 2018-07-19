Bodrum'da çıkan yangında 40 hektar kül oldu

Bodrum Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

40 HEKTAR ALAN YANDI

Tatil sitelerine ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 helikopter, 2 amfibik uçak, 5 teknik personel ve 55 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 40 hektarlık mera ve makilik alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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