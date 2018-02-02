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Bodrum'da deniz 10 metre çekildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen deniz nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu.

İHA | 02.02.2018 - 16:38..
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Turizmin gözbebeği Bodrum’da denizin yaklaşık 10 metre çekilmesiyle birlikte iskeleler tamamen ortaya çıktı. Sahil kenarına gelen vatandaşlar deniz çekilmesini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Denizin bu kadar çok çekildiğini ilk kez gördüğünü söyleyen Ahmet Mazı, “Deniz dün akşam saatlerinde çekilmeye başladı. Balıkçı tekneleri karaya oturdu. Sabah daha fazla çekilmişti şimdi biraz geldi. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.

Bodrum'da deniz 10 metre çekildi

"DENİZ ÇEKİLMESİNİN NEDENİ LODOS"

Deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü ise denizin çekilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Karadan esen lodos denizi iteliyor ve bu nedenle çekilme meydana geliyor. Rüzgarın hızına ve meydana gelişine neden olan faktör de depremler. Basıncını ve hızını etkiliyor. Deniz çekilmesinin ve depremlerin ay tutulmasıyla ilgisi yok. Bodrum’da da önümüzdeki günlerde büyük bir deprem beklentisi yok. Bulut hareketlerine bakıp yaptığımız tahminlere göre Bodrum’da 4.0 ve 5.0 arası ufak çaplı deprem hareketleri olabilir."

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