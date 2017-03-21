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Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da yerli ve yabancı turistler, sıcak ve güzel havanın hakim olduğu kentte sahillere akın etti.

21.03.2017 - 16:18
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İlçede 2 gündür etkisini gösteren sıcak hava, sahillerde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bodrum'da deniz keyfi

Yerli halk da sokaklara çıkınca sahildeki kafeteryalar doldu. Bazı turistler sereserpe güneşlenip denize girdi, bazıları ise teknelerle denize açılarak güneşli havada tekne gezisinin tadını çıkardı.

Bodrum'da deniz keyfi

Yanlarında mayo getirmeyenler ise ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, pantolon paçalarını sıvayarak sahilde yürüdü. Bodrum'da hava sıcaklığının yarından itibaren hafta sonuna kadar artarak devam edeceği ve güneşli havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi


Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi


Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

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