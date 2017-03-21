Bodrum'da deniz keyfi

İlçede 2 gündür etkisini gösteren sıcak hava, sahillerde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yerli halk da sokaklara çıkınca sahildeki kafeteryalar doldu. Bazı turistler sereserpe güneşlenip denize girdi, bazıları ise teknelerle denize açılarak güneşli havada tekne gezisinin tadını çıkardı.

Yanlarında mayo getirmeyenler ise ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, pantolon paçalarını sıvayarak sahilde yürüdü. Bodrum'da hava sıcaklığının yarından itibaren hafta sonuna kadar artarak devam edeceği ve güneşli havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

























