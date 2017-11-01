taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.854
USD
3,8145
EURO
4,4388
ALTIN
156,56
PETR
61,5600

Bodrum'da deniz keyfi

Türkiye'nin doğusunda soğuk havalar etkili olurken Bodrum'da güneşli havalar devam ediyor.

01.11.2017 - 16:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derecede olduğu Bodrum'da, güneşli havayı görenler sahile akın etti. Ortakent- Yahşi Mahallesi'nde farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi, güneşlendi ve güzel havanın keyfini çıkardı.

BODRUM'DA YAZ BİTMEDİ

Sonbaharda kentte çekilen görüntüler, yaz aylarını hatırlattı. Mayıs ayının başlarında Ankara'dan tatile gelen emekli doktor, evli ve iki çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Çakır, "Aslında iki hafta önce Ankara'daki evimize dönecektik. Ancak bu güzel havaları bırakıp, Ankara'daki soğuk havaya dönmek istemedik. O nedenle iki hafta daha Bodrum'daki yazlığımızda tatilimizi sürdüreceğiz. Hava biraz soğudu ama yine de deniz suyu sıcaklığı güzel." dedi.

Bodrum'da kasımda deniz keyfi VİDEO

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

Bodrum'da deniz keyfi

İlginizi Çekebilir
Sınırda yakalanan 2 PYD'li terörist tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında yakalanan terör örgütü PYD üyesi, Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Van'da kar etkili oldu
Van-Bahçerayay karayolundaki 2 bin 985 rakımlı Karapet Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı.
Ehliyetsiz okul servisi şoförüne para cezası
Marmaris'te trafik polislerince öğrenci servis minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı.
DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri
Bombalı saldırı hazırlığı yaparken Bayrampaşa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

336
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

214
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

119
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

40
Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

476
Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

609
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM