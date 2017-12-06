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Bodrum'da deniz tabanı yırtıldı

Geçtiğimiz yaz olan Bodrum- İstanköy depremin ardından yapılan araştırmalarda Bodrum'da denizin dibinde yarılma görüldü.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 07:42..
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Yedi üniversiteden 11 Türk bilim insanının katılıdığı araştırma ekibi, geçen 21 Temmuz’da, 6.6 büyüklüğündeki Bodrum- İstanköy depremine neden olan denizaltındaki kırılmanın boyutu ilk kez GPS yöntemiyle belirlendi.

GPS aracılığıyla yapılan tespit çalışmasına katılan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ‘Ege Bölgesi’nde GPS istasyonları kurularak, bölgenin izlenmesi gerektiğini’ söyledi.

Bodrum'da deniz tabanı yırtıldı

DENİZ TABANININDA YIRTIK MEYDANA GELDİ

Deprem öncesinde o bölgede kurulmuş olan 20 GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtlar kullanıldı. Deprem anında Bodrum’un güneyindeki Kara Ada ile İstanköy Adası arasındaki bölgede, 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca deniz tabanının yırtıldığı ortaya çıktı. 11 saniye süren deprem sırasında gelişen yırtılmanın, asimetrik şekilde meydana geldiği ve ana şokun batısı ile doğusundaki fay parçalarının farklı oranlarda kayma hızına sahip olduğunun ortaya çıktığı açıklandı.

BODRUM'UN GÜNEYİ EN FAZLA SALLANAN YER

Çalışmanın sonucunda yazılan makale, ’Geodinamica Acta’ isimli uluslararası dergide yayımlandı. Kırılmanın, 3 fay parçası şeklinde geliştiği açıklanan makalede, 11 saniyede 25 kilometre uzunluğunda olan batıdaki fay parçasında 13 santim, 16 kilometre uzunluğundaki orta fay parçasında 26 santim ve 18 kilometre doğudaki fay parçasında ise 5 santim kayma gerçekleştiği belirtildi.

Bodrum'da deniz tabanı yırtıldı

Buna göre, ana şokun batı ve ortadaki fay parçası geçişinde meydana geldiği, asimetrik bir kayma dağılımının gerçekleştiği, deprem sırasında batı ve orta sektörde gerçekleşen yüksek kayma miktarı nedeniyle en yüksek sarsıntının, Bodrum’un güneyi ile İstanköy Adası’nın doğusunda gerçekleştiği açıklandı.

"EGE İZLENMELİ"

Çalışmalara katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, deprem sırasında gelişen yırtılma şekli ve kayma hızı oranı ile yerleşim yerlerindeki deprem şiddeti arasında bir ilişkinin olduğunu belirlediklerini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, “Bu nedenle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve bunların sürekli izlenmesi gerekiyor.” dedi.

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