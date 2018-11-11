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Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

4 yıldır yapılan temizliklerde bugüne kadar 22 ton çöp çıkarıldı.

AA | 11.11.2018 - 12:04..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 4 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında küvet, klozet, televizyon, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş

Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla hayata geçirilen deniz dibi temizliği kampanyası, 15 Mart 2015'te Gümüşlük Koyu'ndan başladı.

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

O günden bu yana Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması yürütülüyor.

ÇIKARILANLAR GERİ DÖNÜŞÜME NAKLEDİLİYOR

Geçtiğimiz yıllarda çıkan atıkların bir bölümü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülerek sergilendi. Çıkarılan atığın çoğu geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine naklediliyor.

TELEVİZYONDAN KÜVETE HER ŞEY VAR

Çalışmalarda, denizden cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, çöp konteyneri ve alışveriş araçlarının çıkması şaşırttı.

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

Bugüne kadar 22 tona yakın atığın çıkarıldığı etkinlikte, üç yıldızlı 8, iki yıldızlı 3, tek yıldızlı 2 ve bir serbest olmak üzere 14 gönüllü dalgıç görev yapıyor.

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

Öte yandan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından yaz sezonu sonunda düzenlenen ve üç yıldır devam eden bir başka etkinlikte ise Bodrum aşığı "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın başlattığı mavi yolculuğun önemli rotalarında da deniz dibi temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

Bodrum'da deniz temizliği: Küvet de çıktı televizyon da

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