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Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum Gümüşlük'te yapılan deniz dibi temizliğinde çıkarılan atıklar görenleri şaşırttı.

DHA | 07.02.2018 - 17:54..
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Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla başlatarak geleneksel hale getirdiği deniz dibi temizlik çalışmaları, bu sabahtan itibaren Güvercinlik sahilinde yapıldı.

20 METRE DERİNLİKTE BULUNANLAR

Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli 11 dalgıç, 1,5 kilometre uzunluğundaki sahilde 2 ila 20 metre derinlikte deniz dibini temizledi.

Yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliği sırasında denizden 107 kilo cam, 92 kilo plastik, 216 kilo araç lastiği, 42 kilo teneke alüminyum, 37 kilo tekstil atığı ve 3 kilo demir gibi çok sayıda atık madde çıkarıldı.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği GALERİ

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Toplam 497 kilo atığın çıkarıldığı temizlik çalışmaları sonrası, atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından kamyona yüklenerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

"BUNLAR DENİZDEN Mİ ÇIKTI"

Bodrum Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi. Bazı öğrencilerin "İnanmıyorum bunlar şimdi denizden mi çıktı?" dediği duyuldu.

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıktı

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