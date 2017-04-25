taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.803
USD
3,5801
EURO
3,8930
ALTIN
146,55
PETR
51,7200

Bodrum'da dev trança oltaya takıldı

Bodrum'da 38 yaşındaki Mehmet Orman'ın oltasına 19 kilo ağırlığındaki dev trança balığı takıldı.

25.04.2017 - 09:57
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bodrum'da yaşayan evli bir çocuk babası Mehmet Orman, bu sabah teknesiyle açıldığı Gökova'daki Orak Adası yakınlarında, jigging yöntemiyle oltayla avlanmaya başladı.

19 KİLO

Orman, 135 metre derinlikten yaklaşık bir saat uğraşla yakaladığı dev trançayı güçlükle tekneye aldı. 1.30 boyunda ve 19 kilo ağırlığındaki trança, ilçede günün konusu oldu.

TEKNEYE ZOR ÇIKARDI

Mehmet Orman, "Babamdan, dedemden kalma balıkçılığı sürdürüyorum. Şimdiye kadar 8- 11 kilo ağırlığında birçok trança yakaladım. Bu kadar derinlikte ve büyüklükte ilk kez trança yakaladım. Uzun uğraş sonrası balık yorulduktan sonra tekneye çekebildim" dedi.

Bodrum'da dev trança oltaya takıldı


Bodrum'da dev trança oltaya takıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan Sincar'a hava harekatı

63
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

43
Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

722
Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

Le Pen Ulusal Cephe liderliğinden istifa ediyor

21
FOX spikeri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

FOX spikeri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü oldu

12
Macaristan'da Rusya protestosu

Macaristan'da Rusya protestosu

7
Seren Serengil: Çıplak fotoğraf Ebru Şallı'nın değil

Seren Serengil: Çıplak fotoğraf Ebru Şallı'nın değil

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM