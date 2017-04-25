Bodrum'da dev trança oltaya takıldı

Bodrum'da yaşayan evli bir çocuk babası Mehmet Orman, bu sabah teknesiyle açıldığı Gökova'daki Orak Adası yakınlarında, jigging yöntemiyle oltayla avlanmaya başladı.

19 KİLO

Orman, 135 metre derinlikten yaklaşık bir saat uğraşla yakaladığı dev trançayı güçlükle tekneye aldı. 1.30 boyunda ve 19 kilo ağırlığındaki trança, ilçede günün konusu oldu.

TEKNEYE ZOR ÇIKARDI

Mehmet Orman, "Babamdan, dedemden kalma balıkçılığı sürdürüyorum. Şimdiye kadar 8- 11 kilo ağırlığında birçok trança yakaladım. Bu kadar derinlikte ve büyüklükte ilk kez trança yakaladım. Uzun uğraş sonrası balık yorulduktan sonra tekneye çekebildim" dedi.



