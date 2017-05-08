taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5355
EURO
3,8831
ALTIN
139,83
PETR
49,3400

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar, şehre inerek çöpleri karıştırdı.

08.05.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Yaşam

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Bodrum'da domuzlar şehre indi

Bodrum'da domuzlar şehre indi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

204
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

87
CHP'de son durum

CHP'de son durum

76
Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

37
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

57
Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

13
Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM