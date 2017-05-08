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Bodrum'da domuzlar şehre indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar, şehre inerek çöpleri karıştırdı.
08.05.2017 - 10:14
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