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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA | 27.10.2018 - 21:33..
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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Bodrum Akyarlar Ali Hoca Burnu mevkisinde 8-9 kişilik düzensiz göçmen grubunun fiber tekne ile denize açıldıkları ihbarı yapıldı.

13 KİŞİDEN 6'SI ÇOCUK

Sahil Güvenlik ekiplerine verilen bilgi sonrası 2 bot belirtilen adrese yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Turgutreis Hüseyin Burnu’na geldiklerinde deniz üstünde yüzmeye çalışan kişileri fark etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi ile Filistin uyruklu 1 kadın, 4 erkek ve 3 çocuk, 1 erkek, 1 kadın, 2 kız çocuk ve 1 erkek çocuk olmak üzere toplam 5 Irak uyruklu göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan Irak uyruklu kadın durumunun ciddi olması nedeniyle 112 acil servis ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurtarılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

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