Bodrum'da ejderha tavuğu yetiştirdiler

Evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Kara, dalış okulu yöneticisi ve eğitmeni Erman Akarsu ve veteriner Ahmet Kurt ile yedi yıl önce Umurca Mahallesi'nde tavuk çiftliği kurdu.

HOBİ OLARAK BAŞLADILAR

3 arkadaş kurdukları çiftlikte alışılmışın aksine dünyanın önde gelen tavuk ırklarını yetiştirmeye başladı. Hobi olarak başladıkları tavuk üretiminde üç arkadaş, kısa süre sekiz ayrı cins tavuk üretimine ulaştı.

EJDERHA TAVUĞU

Çiftlikte son olarak bir yıl önce 'Ejderha tavuğu' olarak bilinen ve sadece Vietnam ve Endenozya'da bulunan 'Dong Tao' cinsi tavuk yetiştirildi. Bir zamanlar sadece Kraliyet ailesi için yetiştirilen bu türün Türkiye'de üretiminin bir ilk olduğunu belirten Kara, şöyle dedi: "20 bin lira teklif eden olmasına rağmen satmadık. Normat tavuklara göre üç misli daha ağır olan bu türün ayaklarından yapılan çorbanın Viagra etkisi yaptığı biliniyor. Uzak Doğu'da sadece zenginlerin yiyebileceği lezzette nadir bulunan bir tavuk türü. Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile 1000 dolara satıldığını biliyoruz.

YUMURTALARIN TANESİ 20 LİRA

Ejderha tavuğu, yılda ortalama 300 ile 320 arasında yumurta veriyor. Yumurtaları tanesi 15- 20 liradan alıcı buluyor. 3-6 bin dolara alıcı bulan bu tavuk türünü Bodrum'da yetiştirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yumurtaları da siyah olan ve yine çok değerli türlerden olan Endenozya ırkı 'Ayem Cemani' cinsi tavuğu da Bodrum'da yetiştirmeyi başardıklarını vurgulayan Kara, hedeflerinin yılda 300'ün üzerinde yumurta veren bu tavuk türlerinin üretimini ve sayısını hızla arttırmak olduğunu kaydetti.

Kara, Dong Tao ve Ayem Cemani'nin dışında bugüne kadar Australorp Siyah (Avustralya ), Australorp Mavi (Avustralya ), Light Susex (İngiltere), Arakanus Mavi Yeşil (Amerika), Americanus Mavi (Amerika), Cream Legbar (Güney Amerika) ırklarını üretmeyi başardıklarını vurguladı. Ertuğrul Kara, şöyle dedi: "Bu ırkları sadece yumurtalarını büyük güçlüklerle temin ederek yaratabildik. Tüm bu ırkların yanısıra dünya standartlarında yeni bir ırk yetiştirmek için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeni yetiştireceğimiz ırkın yılda 350 yumurta vereceğin tahmin ediyoruz. En büyük korkumuz birkaç kez çalınmaya teşebbüs edilen tavuklarımızı koruyabilmek."