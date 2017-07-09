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Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca (KIF), "5. Ulusal Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

09.07.2017 - 09:37
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Bodrum Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki bir köpek eğitim merkezinde düzenlenen yarışmada, 29 ırkta yaklaşık 100 köpek yer aldı. Farklı kategorilerde ve çeşitli gruplarda düzenlenen yarışmada 21 ödül dağıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan yarışma gece yarısına kadar sürdü.

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

AMAÇ SAĞLIKLI IRKLAR YETİŞTİRMEK

Yarışmanın birincisi Gizem Aktaş'ın French Buldog (Fransız Buldogu) cinsi köpeği oldu. Aktaş'a kupasını KIF Asbaşkanı Ozan Belkıs verdi.

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Belkıs, Bodrum'da yaptıkları yarışmaların genellikle hava sıcaklığından dolayı gece yarışmaları olduğunu söyledi.

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Yarışmanın amacının köpek ırklarının sağlıklı devamını sağlamak olduğunu ifade eden Belkıs "Irklar, sağlıklı ve doğru karakterde yetiştirilsin diye bu yarışmada köpekler seçiliyor, derecelendiriliyor. Yapılan çalışmalarla ırkın daha ileriye götürülmesi sağlanıyor." dedi.

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

YURT DIŞINDAN DA KATILIM VAR

Yarışmaya Sırbistan ve Suudi Arabistan'dan katılımın olduğu belirtildi.

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

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