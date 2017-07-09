Bodrum'da farklı ırklardan köpekler yarıştı

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki bir köpek eğitim merkezinde düzenlenen yarışmada, 29 ırkta yaklaşık 100 köpek yer aldı. Farklı kategorilerde ve çeşitli gruplarda düzenlenen yarışmada 21 ödül dağıtıldı. Akşam saatlerinde başlayan yarışma gece yarısına kadar sürdü.

AMAÇ SAĞLIKLI IRKLAR YETİŞTİRMEK

Yarışmanın birincisi Gizem Aktaş'ın French Buldog (Fransız Buldogu) cinsi köpeği oldu. Aktaş'a kupasını KIF Asbaşkanı Ozan Belkıs verdi.

Belkıs, Bodrum'da yaptıkları yarışmaların genellikle hava sıcaklığından dolayı gece yarışmaları olduğunu söyledi.

Yarışmanın amacının köpek ırklarının sağlıklı devamını sağlamak olduğunu ifade eden Belkıs "Irklar, sağlıklı ve doğru karakterde yetiştirilsin diye bu yarışmada köpekler seçiliyor, derecelendiriliyor. Yapılan çalışmalarla ırkın daha ileriye götürülmesi sağlanıyor." dedi.

YURT DIŞINDAN DA KATILIM VAR

Yarışmaya Sırbistan ve Suudi Arabistan'dan katılımın olduğu belirtildi.