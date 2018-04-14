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Bodrum'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin içinde doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün bulunduğu öğrenildi.

DHA | 14.04.2018 - 17:39..
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Bodrum'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle yönelik olarak geçen hafta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcıları ile kamudan ihraç edilen 2'si askeri 3 doktor, Dışişleri Bakanlığı görevlisi, öğretmen ve yerel gazete yazı işleri müdürünün de yer aldığı belirtildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

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