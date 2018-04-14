Bodrum'da FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Hans-Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre, ülkenin 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, tek kişilik 45 metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor.

ABD, Fransa, İngiltere bu sabaha karşı Suriye'yi füzelerle vurdu. Pentagon ise, Esad rejimine atılan füzelerin ateşlendiği anları paylaştı.

Ereğli ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde Tevrat olduğu değerlendirilen kitap bulundu.

1 Suriye'ye kimyasal operasyonu ABD Başkanı Donald Trump, 'vur' emri verdi. ABD, İngiltere ve Fransız orduları Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerini bombardımana tuttu.

2 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

3 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

4 ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

5 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

6 Akdeniz'de gerilim yükseldi Amerika, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatla Suriye'yi vurması, bölgedeki hareketliliği yeni bir seviyeye çıkardı.