taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09845
Euro
6.96635
Altın
1186.195
Borsa
88734.76

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, 18 TL'ye çay, 28 TL'ye kola, 34 TL'ye lahmacun satılan yerleri kendilerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 10:06..
  1. Haberler
  2. Gündem

Lahmacun ve ayran Bodrum plajlarının vazgeçilmezi.. Ancak özellikle Türkbükü beachlerinde satılan pahalı menüler her yıl gündeme geliyor.

70 liralık lahmacun-ayran menüleri, ya da 550 liralık şarap-lahmacun menüleri, yerli ve yabancı turistleri mağdur ediyor. Artan fiyatlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tepki çekiyor.

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

"GEREKEN CEZAYI VERİYORUZ"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, 16 TL'ye Türk kahvesi, 18 TL'ye ince belli çay, 23 TL'ye domates çorbası, 15 TL'ye küçük su, 28 TL'ye kola, 34 TL'ye lahmacun satılan yerlerin kendilerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz." diyen Kocadon, şöyle devam etti:

"30 TL'LİK VALE ÜCRETİ İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Vatandaşların haklı olduğu yerler var. Mesela 30 TL’lik vale ücreti inanılır gibi değil. Bizim bu konuda yapabileceklerimiz sınırlı. Bodrum Ticaret Odası üyeleri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Onlar bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef tatili fırsat bilenler var. Vatandaşlar ticaret odasına konuyla ilgili şikayetlerini iletebilirler. Fahiş fiyat uygulayanlar üyemiz ise işyerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz. Herkesin Bodrum’da keyifli tatil yapması için esnafın da dikkat etmesi lazım."

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

108
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

48
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

21
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

33
ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

ABD'li senatör: Trump'ın bir planı yok

35
Albayrak: Emre'yi aşık olduğu renklere kavuşturdum

Albayrak: Emre'yi aşık olduğu renklere kavuşturdum

39
İzmir'de ölen annesinin üstünde yatan kız gözaltında

İzmir'de ölen annesinin üstünde yatan kız gözaltında

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM